«Наполи» победил «Лечче» в матче 9-го тура Серии А

Завершился матч 9-го тура Серии А, в котором встречались «Лечче» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре» (Лечче, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Джузеппе Коллу. Победу со счётом 1:0 праздновали гости.

Единственный мяч в игре был забит на 69-й минуте. Отличился камерунский полузащитник «Наполи» Франк Ангисса.

Победа позволила неаполитанцам довести количество набранных в сезоне очков до 21 и продолжить лидировать в чемпионате. В активе «Лечче» осталось шесть очков после девяти сыгранных матчей. Команда располагается на 16-й строчке в турнирной таблице.