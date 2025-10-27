Тренер Григорян назвал сильнейший дуэт в РПЛ

Российский тренер Александр Григорян высоко оценил взаимодействие футболистов «Зенита» Вендела и Максима Глушенкова, назвав их лучшей связкой чемпионата.

«Когда Глушенков в порядке, то рождается самый сильный дуэт в РПЛ по качеству взаимодействий: Глушенков и Вендел. С ним может состязаться только Обляков — Кисляк и Кордоба — Сперцян», — отметил Григорян «Матч ТВ».

В текущем сезоне Венделл провел 10 матчей в РПЛ, в которых сделал 2 результативные передачи. Глушенков провел 11 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 3 результативных передачи.

26 октября, состоялся центральный матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Зенит» и столичное «Динамо». Поединок проходил на «Газпром» в Санкт-Петербурге и завершился победой хозяев поля со счетом 2:1.

По итогам тура сине-бело-голубые набрали 26 очков и продолжают занимать четвертое место в турнирной таблице. От лидирующего "Краснодара" петербуржцы отстают на три балла.