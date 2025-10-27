Нападающий Угальде высказался о будущем в «Спартаке»

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде ответил на вопрос, покинет ли он клуб по ходу нынешнего сезона. По словам форварда, он счастлив быть частью красно-белых.

— Как оцените игру на старте сезона?

— Давайте посмотрим, что будет дальше. Я делаю всё, что в моих силах, и буду стараться забивать.

— Можно ли сказать, что вы не покинете «Спартак» в этом сезоне?

— Да, я здесь, и я счастлив. Я буду отдавать себя на 100 процентов каждую минуту, когда надеваю футболку клуба, — приводит слова Угальде «Матч ТВ».

В текущем сезоне Манфред провёл 15 матчей на клубном уровне и забил пять голов. Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2028-го.