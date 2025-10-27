Похитители Мостового попали на видео

Похищение зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова попало на видео, сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел 25 октября. Злоумышленников задержали в тот же день. Позже оказалось, что эти люди причастны и к попытке похищения футболиста петербургского «Зенита» Андрея Мостового. На спортсмена было совершено нападение 23 октября. Тогда Мостовому удалось отбиться и убежать в лес.

Уголовные дела заведены по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в», «г», «з» части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека»), статьи 162 УК РФ («Разбой»), а также по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 126 УК РФ («Покушение на похищение человека»).

26 октября «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл московский клуб, на 26-й минуте отличился Бителло. На 42-й минуте Андрей Мостовой сравнял счет в матче, а на 71-й минуте Густаво Мантуан вывел петербуржцев вперед.

