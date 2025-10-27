Раскрыто, почему футболиста Мостового пытались похитить

Опубликованы новые фрагменты допроса подозреваемых, которые планировали похищение футболиста петербургского «Зенита» Андрея Мостового.

«Мне нужны были деньги, потому что у отца была операция... Мне предложил работу человек. Заработать денег спортсменам. Меня связали со Славой, он предложил работу», — говорит один из задержанных на видео.

Ранее сообщалось о задержании четырёх мужчин, которые признались, что действовали по указанию некоего Славы Сатаниста. Нападение на Андрея Мостового произошло 23 октября. Футболисту сине-бело-голубых удалось отбить нападение.

27-летний Андрей Мостовой выступает за «Зенит» с лета 2019 года. Его текущий контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4 млн евро.

1 ноября в 14-м туре РПЛ «Зенит» на «Газпром Арене» примет московский «Локомотив». Начало матча — в 20:15 по московскому времени.

После 13 туров РПЛ «Зенит» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков. Лидирует «Краснодар» с 29 очками.