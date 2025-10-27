Виктор Гусев: некоторые болельщики так и умрут, не увидев чемпионства любимого «Динамо»

Известный комментатор и журналист Виктор Гусев рассказал о том, как начал болеть за московское «Динамо».

«Динамо» — это особый случай. Я впервые попал на футбол в 1963 году. Правда, это было не на «Динамо», а в «Лужниках». Папа привёл меня на дерби со «Спартаком». 104 тысячи зрителей, представляете?! Мы выиграли 1:0, забил Юрий Вшивцев. А в воротах «Спартака» был Владимир Маслаченко. Думал ли я тогда, что он будет комментатором, а затем я стану его коллегой? Потом мы стали ходить с папой на «Динамо», не пропускали ни одного матча. Тогда трудно было представить, что мы будем с вами сидеть и разговаривать в 2025 году. Вообще сложно было вообразить другой век, 2000-е годы. В фантастическом фильме «Космическая одиссея 2003-го» это время показывалось как что-то почти невероятное. А ведь это — сейчас уже далёкий, но в обратную сторону 2003-й! Даже 1984-й из романа Оруэлла когда-то казался и автору, и нам заоблачным будущим! А тогда я думал: «Динамо» — чемпион, так и должно быть. Наверное, будем и в 1964-м первыми, по крайней мере — в 1965-м. Кто бы мог подумать, что с тех пор «Динамо» ни разу не возьмёт золото? Только в 1976-м выиграли половинчатый турнир, когда сезон разбили на два. В одном круге первенствовало «Торпедо», а в другом — «Динамо». К сожалению, некоторые болельщики так и умрут, не увидев чемпионства любимого «Динамо». А кто-то уже умер, не дождавшись этого. Что-то всё время мешает клубу. И плохое руководство было, и хорошее, и слабый состав, и великолепный — и всё равно немножко не дотягиваем. Пять кубков «Динамо» тоже помню. И финал с «Ротором» в 1995 году, когда Веретенников с пенальти пробил в штангу. Сверху игру комментировал Перетурин, а я брал интервью с бровки. Тогда прошла информация, якобы у вратаря Сметанина есть специальный оберег — бабушка в церкви подарила. И Андрей его положил в ворота. До сих пор спрашиваю — не раскрывает детали. Отнекивается: «Не могу. Может, ещё пригодится в жизни», — рассказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.