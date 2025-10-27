КДК оштрафует тренеров «Динамо» и «Балтики»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил «Матч ТВ», что орган по итогам 13‑го тура МИР РПЛ рассмотрит опоздание главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева на флэш‑интервью после матча с «Пари НН» и систематический выход за пределы технической зоны возглавляющего московское «Динамо» Валерия Карпина в игре с «Зенитом».

Матчи прошли в воскресенье, «Балтика» в гостях сыграла вничью с «Пари НН» со счетом 0:0, «Динамо» на выезде уступило «Зениту» (1:2).

— «Спартак» — «Оренбург» — задержка выхода команды гостей из раздевалки на три минуты перед началом матча и на три минуты перед вторым таймом. «Акрон» — «Локомотив» — задержка выхода команды хозяев из раздевалки на три минуты перед началом матча. «Пари НН» — «Балтика», опоздание главного тренера гостей Андрея Талалаева на послематчевое флэш‑интервью на 15 минут, также рассмотрим выход за пределы технической зоны с его же стороны, а также систематический выход за пределы техзоны главного тренера нижегородцев Алексея Шпилевского. «Зенит» — «Динамо», болельщики «Зенита» скандировали оскорбительные выражения, задержка выхода «Динамо» из раздевалки на 3 минуты перед вторым таймом, систематический выход за пределы технической зоны с выходом на поле главного тренера москвичей Валерия Карпина, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».

