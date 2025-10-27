КДК оштрафует тренеров «Динамо» и «Балтики»

КДК оштрафует Карпина и Талалаева по итогам 13‑го тура Российской премьер‑лиги
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил «Матч ТВ», что орган по итогам 13‑го тура МИР РПЛ рассмотрит опоздание главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева на флэш‑интервью после матча с «Пари НН» и систематический выход за пределы технической зоны возглавляющего московское «Динамо» Валерия Карпина в игре с «Зенитом».
Матчи прошли в воскресенье, «Балтика» в гостях сыграла вничью с «Пари НН» со счетом 0:0, «Динамо» на выезде уступило «Зениту» (1:2).
— «Спартак» — «Оренбург» — задержка выхода команды гостей из раздевалки на три минуты перед началом матча и на три минуты перед вторым таймом. «Акрон» — «Локомотив» — задержка выхода команды хозяев из раздевалки на три минуты перед началом матча. «Пари НН» — «Балтика», опоздание главного тренера гостей Андрея Талалаева на послематчевое флэш‑интервью на 15 минут, также рассмотрим выход за пределы технической зоны с его же стороны, а также систематический выход за пределы техзоны главного тренера нижегородцев Алексея Шпилевского. «Зенит» — «Динамо», болельщики «Зенита» скандировали оскорбительные выражения, задержка выхода «Динамо» из раздевалки на 3 минуты перед вторым таймом, систематический выход за пределы технической зоны с выходом на поле главного тренера москвичей Валерия Карпина, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».
