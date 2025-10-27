КДК накажет «Краснодар» и «Балтику»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил «Матч ТВ», что по итогам заключительного тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России орган рассмотрит появление на поле болельщиков «Краснодара» и «Балтики».

«Краснодар» дома в четверг обыграл «Сочи» со счетом 3:0, «Балтика» в этот же день на своем стадионе уступила «Локомотиву» (1:2).

— По Кубку России рассмотрим в матче «Балтика» — «Локомотив» неподобающее поведение команды гостей, шесть предупреждений в матче. Болельщики «Локомотива» скандировали ненормативную лексику, также рассмотрим выбегание болельщиков «Балтики» на поле. «Динамо» — «Крылья»: задержка начала матча по вине «Динамо» на пять минут, болельщики «бело‑голубых» скандировали оскорбительные выражения. «Динамо Мх» — «Спартак»: болельщики «красно‑белых» скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения. «Зенит» — «Оренбург»: болельщики «Зенита» скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения. «Краснодар» — «Сочи»: рассмотрим выбегание на поле болельщиков «Краснодара». «Рубин» — «Ахмат»: болельщики «Рубина» скандировали ненормативную лексику и бросали на поле посторонние предметы, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».

