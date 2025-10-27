Мостовой отреагировал на попытку похищения Мостового

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал инцидент с нападением на полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.

© ФК "Зенит"

«Конечно, это странно и ужасно, что такое еще происходит в нашей стране. Главное, что все нормально и ничего не произошло. Молодец, справился и не поддался. Слава богу, что все хорошо», — заявил Мостовой «СЭ».

Игрок сборной России и «Зенита» Андрей Мостовой подвергся нападению в Санкт-Петербурге, но сумел отбиться.

Несколько человек схватили футболиста за руки и пытались силой затащить в автомобиль, однако игрок сумел отбиться, а ему на помощь пришёл прохожий.