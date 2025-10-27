Студент‑второкурсник одного из высших учебных заведений Санкт‑Петербурга оказался предполагаемым организатором похищения граждан с целью вымогательства, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram‑канале.

Ранее Волк сообщила о задержании подозреваемых в похищении предпринимателя и в попытке похищения известного футболиста. По информации СМИ, четверо молодых людей 23 октября попытались похитить полузащитника «Зенита» Андрея Мостового, а 25 октября похитили депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

— В результате дальнейших мероприятий полицейские установили местонахождение предполагаемого организатора криминальной деятельности и совместно с сотрудниками Росгвардии задержали его в городе Кудрово Всеволожского района Ленобласти. Им оказался студент‑второкурсник одного из высших учебных заведений Санкт‑Петербурга. Кроме того, оперативники выяснили, что задержанные могут быть причастны к аналогичному преступлению, совершенному накануне в том же месте. Тогда мужчине, на которого напали фигуранты, удалось убежать от них. В настоящее время задержанным избирается мера пресечения. Приняты меры к установлению всех сообщников и обстоятельств произошедшего, — сообщает Волк.

Ранее стало известно, что следственными органами ГСУ СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. п. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ст. 162 УК РФ (разбой), а также по ч.3 ст. 30 п. «а» ч.2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение человека).