В «Динамо» рассказали о возможных трансферах

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что руководство клуба примет решение о возможных приобретениях в зимнее трансферное окно ближе к концу года. Бело-голубые по состоянию на сегодняшний день занимают девятое место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 16 очков. Накануне, 26 октября, «Динамо» проиграло «Зениту» в матче 13-го тура чемпионата России.

«Напомню, что мы зимой ожидаем возвращения Луиса Чавеса, Артура Гомеса, должен вернуться Денис Макаров. Большая группа футболистов, которые сейчас травмированы, в том числе на длительной период, и ещё не принимали участия в тренировочном процессе с новым тренерским штабом, вернутся. Это будет явное усиление! Мы рассчитываем усилиться теми футболистами, которые сейчас восстанавливаются. Решение [по возможному усилению] будет приниматься, исходя из перформанса текущего состава команды и потерь, которых, надеюсь, не будет», — приводит слова Пивоварова «РИА Новости Спорт».