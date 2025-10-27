Дзюба рассказал, как подколол Батракова

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил «Матч ТВ», что рад прогрессу полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, но при встрече отметил его внешний вид.

В воскресенье «Акрон» в домашнем матче 13‑го тура МИР РПЛ сыграл вничью с «Локомотивом» со счетом 1:1. 20‑летний Батраков сделал голевую передачу.

— С Жерзино Ньямси у тебя была жесткая рубка…

— Нормальная, да. Я Жору обожаю, мы с ним всегда с уважением друг к другу. Хорошая, мужская борьба, я такое люблю. Вообще в «Локомотиве» всех был очень рад видеть, поболтать с каждым немножко.

— Подкалывал же, наверняка? Того же Батракова?

— Нет, я просто сказал ему: «Привет, крашеный!» В мое время на улицу с такими волосами выходить было нельзя (смеется). Но сейчас время другое, а ему идет. Самое главное, Леше нравится. Надо отдать должное Батракову: голевая у него, плюс Комличенко выводил пасом между ног Эшковалю. Он действительно уже большой мастер, но продолжает развиваться. Я помню его первые тренировки, когда он пришел еще щупленьким пацаном. Сейчас возмужал, отлично смотрится, это дорогого стоит. Если в России появляется он, появляется Кисляк, значит, есть еще в нашей стране бриллиантики. Дай бог, они будут дальше расти и прогрессировать, — сказал Дзюба «Матч ТВ».

Тольяттинский клуб с 12 очками занимает 12‑е место в турнирной таблице. Следующий матч чемпионата «Акрон» проведет 1 ноября в гостях против «Ростова».

