Дзюба: «Батракову сказал: «Привет, крашеный!» В мое время с такими волосами на улицу выйти было нельзя»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил «Матч ТВ», что рад прогрессу полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, но при встрече отметил его внешний вид.

Дзюба рассказал, как подколол Батракова
В воскресенье «Акрон» в домашнем матче 13‑го тура МИР РПЛ сыграл вничью с «Локомотивом» со счетом 1:1. 20‑летний Батраков сделал голевую передачу.

— С Жерзино Ньямси у тебя была жесткая рубка…

— Нормальная, да. Я Жору обожаю, мы с ним всегда с уважением друг к другу. Хорошая, мужская борьба, я такое люблю. Вообще в «Локомотиве» всех был очень рад видеть, поболтать с каждым немножко.

— Подкалывал же, наверняка? Того же Батракова?

— Нет, я просто сказал ему: «Привет, крашеный!» В мое время на улицу с такими волосами выходить было нельзя (смеется). Но сейчас время другое, а ему идет. Самое главное, Леше нравится. Надо отдать должное Батракову: голевая у него, плюс Комличенко выводил пасом между ног Эшковалю. Он действительно уже большой мастер, но продолжает развиваться. Я помню его первые тренировки, когда он пришел еще щупленьким пацаном. Сейчас возмужал, отлично смотрится, это дорогого стоит. Если в России появляется он, появляется Кисляк, значит, есть еще в нашей стране бриллиантики. Дай бог, они будут дальше расти и прогрессировать, — сказал Дзюба «Матч ТВ».

Тольяттинский клуб с 12 очками занимает 12‑е место в турнирной таблице. Следующий матч чемпионата «Акрон» проведет 1 ноября в гостях против «Ростова».

