Мбаппе по результатам приблизился к Роналду

Гол форварда «Реала» Килиана Мбаппе в ворота «Барселоны» (2:1) в «эль класико» в рамках 10-го тура Ла Лиги стал для француза 12-м в ворота сине-гранатовых в девяти встречах. Только соотечественник Мбаппе Карим Бензема и португалец Криштиану Роналду забили в ворота каталонцев больше мячей в XXI веке.

На счету Роналду 20 голов «Барселоне». На это ему понадобилось 34 игры. Бензема отличился 16 раз в 46 «эль-класико», в которых принимал участие.

«Реал» занимает первое место в Ла Лиге с 27 очками в 10 матчах. «Барселона» осталась на второй строчке в турнирной таблице с 22 очками. Подопечные Хаби Алонсо увеличили отрыв от главного преследователя в чемпионате Испании до пяти очков.