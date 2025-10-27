Известный футбольный комментатор Виктор Гусев рассказал, как подвергся угрозам во время Евро-2008. По словам Гусева, на него ополчились болельщики.

«Одно время на меня ополчились болельщики. Они вдруг задумались: почему футболисты и тренеры меняются, а сборная всё равно проигрывает? Я откомментировал победу над французами, англичанами, но запоминается-то последнее. А последний матч наши проигрывали всегда — мы же не становились чемпионами мира или Европы. Так или иначе, любой цикл заканчивался каким-то поражением. А комментатор везде один и тот же. Ещё и появился интернет. И на меня обрушился вал критики, даже оскорблений. Если помните, путь России к бронзе Евро-2008 начался с разгрома от Испании. Тем же самым он и закончился, но на второе поражение от испанцев — в полуфинале — уже никто в эйфории не обратил внимания. Мы же победили голландцев и завоевали бронзовые медали вместе с турками. Но все почему-то ждали, что мы обыграем испанцев именно в первом матче. Очень хорошо провели подготовительные спарринги, готовились в Германии, Хиддинк грамотно подвёл команду к турниру. Но уже перед стартом Евро Гус вдруг убрал Игнашевича и поставил в пару к Колодину в центр защиты плеймейкера Широкова. Конечно, Роман провалил этот матч. И я сказал в эфире, что это не уровень сборной. Я-то имел в виду — не уровень для защитника национальной команды. Когда Широков отдал голевую передачу Павлюченко, я его похвалил: «Вот правильное место». Но на это никто уже не обратил внимание — все зацепились за фразу «не уровень сборной». Это наложилось на общий негатив к матчу. А я ещё в начале репортажа взял и привёл слова Акинфеева, который частично раскрыл план Хиддинка. Гус ориентировал команду на последнюю часть группового турнира и плей-офф. Он прекрасно понимал, что у испанцев мы ни в каком состоянии не выиграем. Тем более был дисквалифицирован Аршавин, которого Хиддинк взял на турнир с прицелом на решающие матчи. И Андрей сыграл главную роль в итоге. Разумеется, Хиддинк не давал установки проиграть Испании, но тут ещё было допустимо поражение. И я в начале репортажа, процитировав Игоря, сказал что-то такое опасливое: мол, главные матчи у нас ещё впереди. Всё это в итоге наслоилось на 1:4 и «не уровень сборной» — и Первый канал начали бомбить угрозами по интернету. Например, писали: «Если Виктор не думает о себе, пусть хотя бы подумает о своих домашних животных». Представляете?! Эрнст сказал: «Давайте выводить Гусева из-под огня». Другое дело, что я и так не должен был комментировать матч с голландцами. На нём работал Орлов, потому что он базировался в Швейцарии, а я — в Австрии. Даже по финансовым соображениям никто не стал бы меня перебрасывать в другую страну, где и так сидит наш комментатор. Так или иначе, после Испании вопрос комментирования нашей сборной на Евро-2008 отпал. Тем более что два следующих матча в группе всё равно показывал второй канал. Но в народе тут же заговорили: ага, Гусева посадили на лавку — и попёрло! С этим клеймом я всю оставшуюся комментаторскую жизнь и жил. Считаю, что своим телом я закрыл амбразуру для целого поколения комментаторов (смеётся)», — рассказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.