Винисиус повздорил с тренером «Реала»

Винисиус удивился своей замене в класико, Алонсо сказал вингеру: «Давай, Вини, черт подери!». Вернуться после ухода в раздевалку бразильца убедил тренер вратарей «Реала» (Marca)
Винисиус Жуниор повздорил с Хаби Алонсо, уходя с поля в класико.
Вчера «Реал» обыграл «Барселону» (2:1) в домашнем матче 10-го тура Ла Лиги.
Винисиус был заменен на 72-й минуте, вместо него на поле вышел Родриго. После замены вингер сразу ушел в раздевалку, не пожав руку главному тренеру, но затем вернулся на скамейку.
Увидев, что его меняют, Винисиус развел руками в стороны и выкрикнул, обращаясь к Алонсо: «Я? Я? Мистер, мистер!» Затем бразилец несколько раз указал на себя пальцем. В ответ главный тренер «Реала» сказал вингеру: «Давай, Вини, черт подери!» Момент сняли камеры DAZN.
Как сообщает Marca, тренер вратарей «Реала» Луис Льопис поговорил с Винисиусом в раздевалке, убедив его вернуться на скамейку.
