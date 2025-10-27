Умер экс-вратарь сборной Казахстана

Бывший голкипер сборной Казахстана по футболу Андрей Морев умер в возрасте 52 лет. Об этом сообщает пресс-служба Казахстанской федерации футбола.

Причины смерти не сообщаются.

В период игровой карьеры Морев выступал за омский "Иртыш", читинский "Локомотив", а также казахстанские "Женис", "Тобол", "Актобе", с которым дважды стал чемпионом Казахстана и один раз выиграл кубок страны. В 2005 году Морев был признан лучшим вратарем Казахстана. В составе сборной страны голкипер провел два матча.

По завершении спортивной карьеры Морев работал тренером вратарей в "Иртыше" и "Спартаке" из Анапы.