В «Акроне» рассказали о будущем Дзюбы

Спортивный директор "Акрона" рассказал о ситуации с контрактом нападающего команды Артёма Дзюбы.

"Нет договоренностей. Ситуация аналогична прошлому сезону, после которого он продлил контракт. Сядем и спокойно поговорим. Пока прошло только чуть больше трети чемпиона", - сказал Чистяков в интервью "РБ Спорт".

Артём Дзюба выступает за "Акрон" с сентября 2024 года. Он пришёл в команду в качестве свободного агента. За этот период форвард провёл 37 матчей во всех турнирах, отметился 14 голами и отдал девять голевых передач.

На данный момент тольяттинская команда занимает 12 позицию в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 12 очков.