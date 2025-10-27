Защитник «Краснодара» высказался о драке после матча с «Рубином»

Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев высказался о потасовке в конце встречи с «Рубином» (победа, 1:0) в 13-м туре РПЛ. После финального свистка игроки обеих команд начали толкать друг друга.

© ФК "Краснодар"

«Наш игрок лежит, очевидно, что ему больно. К нему подходят два игрока «Рубина», начинают дергать, поднимать зачем-то. Мой долг – заступиться за своего одноклубника», – сказал Пальцев.

Пальцев перешел в «Краснодар» из махачкалинского «Динамо» в минувшее трансферное окно в рамках аренды с обязательным правом выкупа.

В текущем розыгрыше РПЛ Пальцев сыграл в четырех матчах. Может играть как справа, так и в центре обороны. До сезона-2020/21 защитник выступал на любительском уровне.

В 2024 году Пальцев впервые был вызван в сборную России.

Одержав победу над «Рубином», «Краснодар» стал единоличным лидером РПЛ с 29 очками и отрывом в два очка от «Локомотива» и ЦСКА.