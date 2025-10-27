Винисиус хочет покинуть «Реал»

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор заявил о желании покинуть команду после замены в матче 10-го тура Ла Лиги с «Барселоной». Об этом сообщает Marca со ссылкой на данные DAZN.

По информации источника, узнав о замене на 72-й минуте встречи, Винисиус выругался, а по по пути в раздевалку бразилец повторял:

«Я уйду из команды… Я уйду, мне лучше уйти».

Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года. В составе «сливочных» форвард стал трёхкратным чемпионом Испании, а также двукратным победителем Лиги чемпионов. Действующий контракт футболиста с мадридским клубом рассчитан до конца июня 2027 года.