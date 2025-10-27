Гусев вспомнил свой первый репортаж с футбольного матча

Известный комментатор Виктор Гусев рассказал о своем первом репортаже с футбольного матча. Дебютом для Гусева стал репортаж с игры «Галатасарай» — «Спартак» в апреле 1994 года. Матч завершилась в пользу российского клуба со счётом 2:1.

«Я даже знаю, почему этот матч мне доверили. Игра ничего не решала — пустая формальность (улыбается). Москвичи выиграли 2:1, но никуда не прошли. Забили Карпин и Онопко, впоследствии ставшие моими друзьями. Я даже как-то не очень волновался. То ли дело — программа «Время». Перед первым эфиром я просто дико нервничал: ночь не спал и даже готов был отказаться. В новостях чувствуешь себя винтиком в огромной системе и ощущаешь колоссальную ответственность. Мой уже опытный коллега Василий Кикнадзе меня просто поражал. Ему кто-то звонит, а он невозмутимо: «Да-да, старик, у меня ещё 40 секунд до эфира». Я думал: «Ёлки-палки, я три дня этим живу, дрожу, а он вот так…» Потом уже понял, что это привычка, навык», — рассказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.