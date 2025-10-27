Защитник "Оренбурга" рассказал, почему команда останется без переходных матчей

Защитник "Оренбурга" Данила Ведерников рассказал, почему команда останется в РПЛ без переходных матчей.

© Rusfootball

"За счёт коллектива, тренера, всего клуба. У нас внутри очень тёплая атмосфера. У меня нет ни капли сомнения, что мы вылезем из нынешней турнирной ситуации", - сказал Ведерников в интервью "Известиям".

Напомним, что в субботу, 25 октября "Оренбург" на выезде уступил московскому "Спартакау". Единственный гол в составе красно-белых забил нападающий Манфред Угальде.

На данный момент команда Ильдара Ахметзянова располагается на 14 позицию в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе восемь очков.

Следующую игру оренбуржцы проведут дома против "Сочи". Встреча пройдёт в воскресенье, 2 ноября.