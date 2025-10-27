Объявлены арбитры на шестой раунд Пути регионов

Стали известны судейские назначения на шестой раунд Пути регионов Кубка России.

© Соцсети

РФС объявил фамилии арбитров, которые отработают матчи шестого раунда Пути регионов Кубка России. Встречи пройдут с 28 по 30 октября.

Напомним, что победители этих пар сразятся в следующем этапе с клубами РПЛ, занявшими третьи места в своих группах.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого сезона "армейцы" обыграли "Ростов" (0:0, 4:3 по пенальти). Красно-синие выиграли этот трофей в девятый раз в своей истории.