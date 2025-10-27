Объявлены арбитры на шестой раунд Пути регионов Кубка России
Стали известны судейские назначения на шестой раунд Пути регионов Кубка России.
РФС объявил фамилии арбитров, которые отработают матчи шестого раунда Пути регионов Кубка России. Встречи пройдут с 28 по 30 октября.
Напомним, что победители этих пар сразятся в следующем этапе с клубами РПЛ, занявшими третьи места в своих группах.
Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого сезона "армейцы" обыграли "Ростов" (0:0, 4:3 по пенальти). Красно-синие выиграли этот трофей в девятый раз в своей истории.
