Задержан еще один фигурант дела о попытке похищения Мостового

Сотрудники правоохранительных органов задержали еще одного фигуранта уголовных дел о попытке похищения футболиста петербургского «Зенита» Андрея Мостового и похищении бизнесмена Сергея Селегеня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

© Газета.Ru

«В настоящее время задержан еще один, пятый фигурант данных уголовных дел. по предварительным данным следствия, задержанный является одним из исполнителей преступлений», — заявила представитель пресс-службы Анастасия Глущенко.

Злоумышленники попытались похитить Мостового 23 октября. 25 октября они похитили Селегеня. В этот же день они были задержаны.

26 октября «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл московский клуб, на 26-й минуте отличился Бителло. На 42-й минуте Андрей Мостовой сравнял счет в матче, а на 71-й минуте Густаво Мантуан вывел петербуржцев вперед.

