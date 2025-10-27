Как стало известно, Rusfootball.info, чешский тренер Марцел Личка готов вернуться в РПЛ в случае хорошего предложения.

Специалист может рассмотреть предложения уже этой зимой. Ранее стало известно, что Личка был уволен из турецкого "Фатих Карагюмрюка".

Марцел Личка в РПЛ был главным тренером "Оренбурга" с 2020 по 2023 год, а с июня 2023 года по май текущего года занимал аналогичную должность в московском "Динамо". Под руководством чешского специалиста бело-голубые становились бронзовыми призерами чемпионата России.