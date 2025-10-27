Журналист прокомментировал попытку похищения футболиста Мостового

Журналист Илья Казаков в своем Telegram-канале похвалил футболиста петербургского «Зенита» Андрея Мостового, который дал отпор своим похитителям.

«Мостовой не робкого десятка парень. Отбился, не струсил. Чтобы игрока сборной, звезду топ-клуба пытались похитить — не припомню такого. Сотрудникам органов за такую оперативную работу», — написал Казаков.

Злоумышленники попытались похитить Мостового 23 октября. 25 октября они похитили Селегеня. В этот же день они были задержаны.

26 октября «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл московский клуб, на 26-й минуте отличился Бителло. На 42-й минуте Андрей Мостовой сравнял счет в матче, а на 71-й минуте Густаво Мантуан вывел петербуржцев вперед.