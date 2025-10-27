В "Ростове" рассказали о травме нападающего

Главный врач "Ростова" Денис Всянский рассказал, какую травму получил нападающий команды Тимур Сулейманов.

© Rusfootball

"Травма плечевого сустава, скорее всего, связочный аппарат. Сколько времени он можеть пропустить? Сложно сказать без МРТ, даже нет смысла предполагать. Когда сделаем все необходимые обследования, будет ясно" - сказал Всеянский в интервью "РБ Спорт".

В субботу, 25 октября "Ростов" дома сыграл вничью против махачкалинского "Динамо" в матче 13-го тура РПЛ со счётом 1:1. Тимур Сулейманов был заменён на Хорена Байрамяна на 56-й минуте встречи.

На данный момент "южане" занимают 10 строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 15 очков.

Следующую игру подопечные Джонатана Альбы проведут против "Акрона" дома. Встреча состоится в субботу, 1 ноября.