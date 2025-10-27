В "Ростове" рассказали о травме нападающего

В "Ростове" рассказали, какую травму получил Сулейманов
Главный врач "Ростова" Денис Всянский рассказал, какую травму получил нападающий команды Тимур Сулейманов.
"Травма плечевого сустава, скорее всего, связочный аппарат. Сколько времени он можеть пропустить? Сложно сказать без МРТ, даже нет смысла предполагать. Когда сделаем все необходимые обследования, будет ясно" - сказал Всеянский в интервью "РБ Спорт".
В субботу, 25 октября "Ростов" дома сыграл вничью против махачкалинского "Динамо" в матче 13-го тура РПЛ со счётом 1:1. Тимур Сулейманов был заменён на Хорена Байрамяна на 56-й минуте встречи.
На данный момент "южане" занимают 10 строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 15 очков.
Следующую игру подопечные Джонатана Альбы проведут против "Акрона" дома. Встреча состоится в субботу, 1 ноября.