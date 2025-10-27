Сычев: оценил решение руководства «Локомотива» оставить Батракова

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сычев назвал правильным решение сохранить в команде полузащитника Алексея Батракова на фоне интереса к футболисту зарубежных клубов.

Ранее СМИ сообщили, что 20‑летним игроком интересуются несколько клубов Серии А, а также команды из Саудовской Аравии. Хавбек в текущем сезоне забил 12 мячей в 17 матчах за «Локомотив».

— «Локомотив» правильно поступил, оставив Алексея Батракова? Были разговоры о щедрых предложениях от саудовских клубов…

— Читал об этом. Батраков еще не достиг своего пика, и в будущем он может стоить дороже. Парень прибавляет, проводит второй сезон даже лучше, чем первый. Алексей окрепнет и будет привлекать к себе еще большее внимания, в том числе со стороны ведущих европейских клубов. Решение руководства «Локомотива» оставить его — на все сто процентов верное. Да и с точки зрения имиджевой составляющей клубу будет важно продать Батракова не в Саудовскую Аравию, а в одну из команд топ‑лиг, — приводит слова Сычева «РГ».

