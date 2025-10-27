«Динамо» лидирует в РПЛ по отрицательному показателю

«Динамо» потеряло 12 очков в матчах, в которых вело в счете – больше всех в РПЛ
«Динамо» потеряло больше всего очков в РПЛ, ведя в счете по ходу матча.
Вчера команда Валерия Карпина уступила «Зениту» (2:1), открыв счет на 26-й минуте.
В каждом из трех последних матчей чемпионата России «Динамо» вело в счете, заработав на этом отрезке лишь одно очко – против «Ахмата» (2:2). В нынешнем сезоне РПЛ бело-голубые потеряли 12 очков в матчах, в которых вели в счете – больше всех в лиге.
В число лидеров по этому показателю также входят «Ахмат», «Акрон» (по 9 потерянных очков) и «Ростов» (7 очков).
После 13 туров «Динамо» идет 9-м в РПЛ, набрав 16 очков. В следующем туре команда сыграет с «Рубином».