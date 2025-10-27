В ЦСКА прокомментировали информацию о возможной продаже нападающего

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал появившуюся информацию о возможной продаже нападающего Алеррандро в зимнее трансферное окно. Алеррандро выступает за ЦСКА с февраля 2025 года, действующий контракт бразильца с московским клубом рассчитан до 2027 года. В составе армейцев нападающий провёл 23 матча во всех турнирах, забив два гола.

«Это преждевременные разговоры. Ещё очень много игр до окончания первой части сезона, поэтому каких-то планов, а тем более действий нет. Все будет зависеть от ситуации. Раз он выходит, значит, доверяем ему. Конечно, мы хотим, чтобы он более результативно себя проверял. Повторюсь, сейчас говорить о том, что Алеррандро совершенно точно покинет или не покинет команду, неправильно», — приводит слова Бабаева «РИА Новости Спорт».