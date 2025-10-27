Адвокат рассказал, сколько может грозить преступникам за попытку похищения Мостового

Адвокат Александр Добровинский отреагировал на попытку похищения полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.

© ФК «Зенит»

«Похищение человека — это серьезная уголовная статья, им может грозить до 5 лет, но это странные похитители, от которых можно сбежать. Следствие покажет, это были хулиганы или настоящий бандиты. Нужно ждать решения правоохранительных органов», — заявил Добровинский.

Нападение на футболиста сине-бело-голубых и национальной сборной России произошло 23 октября.

Мостовой вместе со своим другом, хоккеистом Александром Гракуном, вышел из своего авто на улице Вязовой. В этот момент рядом припарковались черные машины, из которых вышла группа людей, которые попытались запихнуть Мостового в автомобиль. Футболист, при помощи своего друга, сумел отбиться от нападения.

Чуть позднее в Следственном комитете Санкт-Петербурга сообщили о задержании четырех мужчин. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям о разбое, похищении человека и покушении на похищение человека.

Затем были опубликованы фрагменты допроса подозреваемых, которые планировали похищение игрока. На видео один из задержанных главной причиной инцидента называет «деньги».

Андрей Мостовой выступает за «Зенит» с лета 2019 года. Контракт 27-летнего хавбека действует до 30 июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 млн евро.