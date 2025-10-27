В «Акроне» высказались о будущем тренера

Спортивный директор «Акрона» Антон Чистяков ответил на вопрос о будущем главного тренера тольяттинской команды Заура Тедеева. Ранее сообщалось, что специалист может покинуть клуб.

— В эту неудачную серию в медиа уже назывались фамилии возможных сменщиков Заура Тедеева. Вопросов к тренеру не было?

— Мы на такие слухи внимания не обращаем. Все делаем одно дело, у нас есть общая цель и мы к ней идём. Что касается вопросов, они есть к каждому в клубе — каждый сделал определённые выводы и двигается дальше, — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

Тедеев возглавляет «Акрон» с декабря 2023 года. В текущем сезоне команда занимает 12-е место в Мир Российской Премьер-Лиге с 12 очками после 13 матчей.