Челестини прокомментировал зимнюю трансферной кампании ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что не планирует глобальную перестройку команды в зимнее трансферное окно.

© Матч ТВ

ЦСКА в матче 14‑го тура МИР РПЛ 31 октября на своем поле сыграет с «Пари НН».

— Какие позиции хотите усилить зимой? Опорного полузащитника?

— Вильягра начал играть. Он хорошо действует. Поэтому этот вопрос неактуален. Есть ещё полтора месяца, чтобы игроки показали себя, чтобы было больше ясности, чем сомнений. Мне не нужно никаких революций. Если будет игрок, который приедет и поможет команде, хорошо, но он должен быть сильнее (нынешних).

— Каким критериям должен соответствовать нападающий, по вашему мнению?

— Я сейчас стараюсь помочь Мусаеву и Алеррандро, чтобы они начали забивать. Они могут это делать. Я планирую заниматься этим вопросом до зимы.

— Что вы можете сказать о судействе? Кажется, что много судейских ошибок не в пользу ЦСКА.

— Не комментирую судейство. Иногда ошибаются в нашу пользу, иногда нет. Я могу быть недоволен тем или иным свистком. В эпизоде с голом Воробьева (в матче с «Локомотивом») мне показалось, что мяч вышел за пределы поля. Два пенальти с «Акроном» в наши ворота… Мне кажется, что их можно было не назначать. Все допускают ошибки, судьи ошибаются, как и мы.

— Что вы можете сказать о конкуренции Лукина с Виктором?

— Когда я выбирал Жоао, это было очень сложным решением. Лукин очень хорошо исполняет свою часть работы. Сейчас я выбрал другое решение, но Матвей не борется с Виктором. У меня четыре защитника, они находятся в конкуренции. На каждый матч я стараюсь находить лучшую пару, — передает слова Челестини корреспондент «Матч ТВ».

ЦСКА после 13 туров чемпионата России набрал 27 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.

