Женская сборная России обыграла команду Северной Македонии

Футболистки сборной России со счетом 5:0 одержали победу над командой Северной Македонии в товарищеском матче. Встреча прошла в Струмице.

© Пресс-служба Женской сборной России по футболу

Забитыми мячами отметились Мария Дурнова (15-я минута), Полина Юкляева (53), Дарина Ишмухаметова (65, 90+1, с пенальти), Глафира Жукова (72).

Ранее в понедельник женская молодежная сборная России обыграла сверстниц из Северной Македонии (4:0).

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.