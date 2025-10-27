Стал известен размер вознаграждения за похищение Мостового

Заказчик похищения футболиста Андрея Мостового и зятя депутата Госдумы обещал исполнителям 5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

По делу о похищении и разбое в Санкт-Петербурге уже задержано пять подозреваемых. Некоторые из задержанных активно сотрудничают со следствием и дали признательные показания уже на первом допросе. По их словам, главным мотивом преступления стало желание получить денежное вознаграждение.

Злоумышленники попытались похитить Мостового 23 октября. 25 октября они похитили Селегеня. В этот же день они были задержаны.

26 октября «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл московский клуб, на 26-й минуте отличился Бителло. На 42-й минуте Андрей Мостовой сравнял счет в матче, а на 71-й минуте Густаво Мантуан вывел петербуржцев вперед.

Ранее первый тренер Мостового назвал дикостью попытку похищения футболиста.