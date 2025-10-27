Вратарь "Пари НН" высказался о текущих результатах команды

Голкипер "Пари НН" Никита Медведев высказался о текущих результатах команды.

"15 поражений в 19 матчах при новом тренере. О чем это говорит? О том, что пока мы уверенно двигаемся на вылет", - приводит слова Медведева "Матч ТВ".

В 13 туре Российской Премьер-Лиги "Пари НН" на домашнем стадионе сыграл вничью с калининградской "Балтикой" - 0:0. После 13 сыгранных туров команда Алексея Шпилевского располагается на 15 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 7 набранными очками. Напомним, что нижегородцы вылетели из Кубка России, заняв последнее место на групповом этапе.