Россия подала заявку на проведение Евро

Чемпионат Европы 2032 года может состояться в России.

© Rusfootball

По информации источника, Россия подала заявку на проведение чемпионата Европы 2032 года - это произошло на фоне опасений из-за того, что стадионы в Италии не будут готовы принять турнир вместе с Турцией. Россия – единственная страна, которая подавала заявку на самостоятельное проведение турнира.

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В последний раз Россия принимала матчи чемпионата Европы в 2021 году, а до этого была страной-хозяйкой чемпионата мира 2018 года. На данный момент планируется, что чемпионат Европы 2032 года состоится в Италии и Турции.

В октябре сборная России провела два товарищеских матча - одержала победу над Ираном (2:1) и Боливией (3:0). В ноябре текущего года команда Валерия Карпина проведет две домашние товарищеские встречи - с Перу и Чили.