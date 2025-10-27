«Реал» огласил свою позицию по поведению Винисиуса

Руководство мадридского «Реала» озвучило свою позицию по поведению 25-летнего нападающего команды Винисиуса Жуниора во время замены в матче 10-го тура испанской Примеры с «Барселоной», сообщает Marca.

Руководство «Реала» понимает гнев нападающего и признаёт, что главный тренер Хаби Алонсо, возможно, заменил игрока раньше, чем следовало. Но также отмечается, что реакция Винисиуса была необоснованной, поскольку он один из вице-капитанов клуба.

Узнав о замене на 72-й минуте встречи, игрок устроил нелицеприятную сцену тренеру Хаби Алонсо, а затем, не скрывая ярости, направился прямиком в раздевалку. Именно там прозвучали его слова о желании покинуть клуб.