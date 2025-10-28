Аленичев сравнил совмещение постов Романцевым и Карпиным

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о совмещении Валерием Карпиным работы в сборной России и московском «Динамо».

«Мне не нравится совмещение Валерия Карпина во главе «Динамо» и сборной России. Из своего примера могу рассказать, когда я был футболистом. Романцев уезжал в сборную, а нас тренировал второй или третий помощник Олега Ивановича. Хоть это и непозволительно для профессионального футболиста, но была какая-то расслабленность на тренировках. Всё-таки главный тренер и помощники — это огромная разница, которую чувствуют футболисты. Когда Карпин уезжает в сборную, это сказывается на подготовке футболистов «Динамо». Может быть, и отсюда есть доля справедливости, что «Динамо» не может набрать очки. Поэтому здесь нужно Валерию Георгиевичу определиться. У «Динамо» были хорошие матчи. По составу они могут претендовать на место в тройке», — заявил Аленичев «Чемпионату».

Валерий Карпин возглавил бело-голубых в июне этого года. Он совмещает эту должность с работой главным тренером сборной России. Под руководством Карпина динамовцы провели в РПЛ 13 матчей, в которых потерпели 5 поражений, четыре раза сыграли вничью и одержали четыре победы.

На данный момент подопечные Валерия Карпина идут на девятом месте в таблице РПЛ, имея в своем активе 16 очков в 13 сыгранных матчах. Следующий матч бело-голубые проведут 1 ноября на выезде против казанского «Рубина».