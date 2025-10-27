Скандал в турецком футболе: арбитры делали ставки на спорт

Турецкая футбольная федерация провела внутреннее расследование, которое показало, что 65% действующих футбольных арбитров в стране имеют аккаунты в букмекерских компаниях, а более четверти из них (152) активно играют, сообщает Daily Sabah.

Правила Международной федерации футбола (FIFA) и Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) запрещают судьям делать ставки. За подобные нарушения предусмотрены серьёзные санкции – вплоть до пожизненной дисквалификации, а также уголовного преследования.

Скандал развернулся на фоне серьёзного падения уровня доверия к местным арбитрам. Одним из его следствий стало назначение на февральский матч между «Галатасараем» и «Фенербахче» нидерландского рефери Данни Маккели.