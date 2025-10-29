Футболисты "Торпедо" вышли в четвертьфинал "пути регионов" Кубка России

Московское "Торпедо" в серии пенальти одержало победу над клубом "Кубань-Холдинг" из Краснодарского края в шестом раунде "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу. Матч прошел на "Арене-Химки".

Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти точнее были автозаводцы - 3:1. В составе победителей забитым мячом отметился Владислав Шитов (21-я минута). У проигравших отличился Максим Дмитриев (75, с пенальти). "Торпедо" играло в форме салатового цвета.

"Торпедо" вышло в первый этап четвертьфинала "пути регионов" Кубка России, где встретится с калининградской "Балтикой".

Ранее в шестом раунде "пути регионов" "Камаз" из Набережных Челнов обыграл "Челябинск" (0:0, 4:3 по пенальти). 30 октября состоятся матчи "Факел" (Воронеж) - "Арсенал" (Тула) и "Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Уфа".

Кубок России разделен на "путь РПЛ" и "путь регионов". На групповом этапе "пути РПЛ" команды сыграют по шесть матчей, две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжит выступление в "пути регионов". В "пути регионов" до плей-офф нужно пройти шесть раундов. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (девять).