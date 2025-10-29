В «Реал Сосьедад» оценили игру Захаряна

Пресс‑атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате заявил «Матч ТВ», что в испанском клубе довольны игрой российского полузащитника Арсена Захаряна.

© Соцсети

Во вторник «Реал Сосьедад» нанес поражение «Негрейре» в матче первого раунда Кубка Испании. Игра состоялась в Негрейре и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Захарян забил первый гол в текущем сезоне.

— В клубе все довольны Арсеном, как рады и за остальных игроков, которые забили голы в этом матче. Надеемся, что этот гол придаст ему уверенности. Тренерский штаб доволен его игрой и верит, что Арсен продолжит совершенствоваться, — сказал Мундуате «Матч ТВ».

Ранее 22‑летний Захарян вошел в расширенный список сборной России, которая проведет BetBoom товарищеские матчи с командами Перу 12 ноября в Санкт‑Петербурге и Чили 15 ноября в Сочи.

Прямые трансляции матчей чемпионата Испании смотрите на «Матч ТВ» и каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.