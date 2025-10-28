Ламин Ямаль внес изменения на свою страницу в соцсети после матча с «Реалом»

18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль не смог отличиться в последнем «эль класико» и получил одну из самых низких оценок в матче.

После игры молодой футболист решил изменить свой профиль в популярной соцсети: он удалил фотографию с аватара и установил чёрный фон.

Матч десятого тура Ла Лиги сезона-2025/26 между «Реалом» и «Барселоной» прошёл 26 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. По ходу матча Ямаля освистывали местные фаната а после матча он стал одним из главных участников потасовки из-за своих резких высказываний в адрес соперника перед игрой.