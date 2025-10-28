Жена Карпина призналась, что врет мужу

Дарья Карпина, жена главного сборной России по футболу и московского «Динамо» Валерия Карпина, на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) отвечала на вопросы подписчиков в рамках челленджа «норм или стрем» и призналась, что врет супругу.

«Врать мужу о реальной стоимости новой сумки. Норм или стрем?» — спросил один из подписчиков.

Норм! Я все время так делаю! И всем советую. Норм, норм», — заявила Карпина.

Для Карпина брак с Дарьей стал третьим. Пара поженилась 10 июня 2017 года в в эстонском городе Нарва-Йыэсуу, в браке у них родилось две дочери — Дарья (род. 4 сентября 2018), Александра (род. 4 апреля 2020).

Российские футболисты под руководством Карпина обыграли сборные Ирана (2:1) и Боливии (3:0) в рамках октябрьского сбора. Следующий товарищеский матч Россия проведет 12 ноября против сборной Перу, которая также не смогла отобраться на чемпионат мира 2026 года, заняв восьмое место в южноамериканской квалификации.

«Динамо» в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграло петербургскому «Зениту» — 1:2. Столичная команда расположилась на девятой позиции турнирной таблицы национального первенства с 16 баллами.