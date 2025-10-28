Гаджиев высказался о возможном возобновлении тренерской карьеры

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в интервью «Матч ТВ» заявил, что не собирается возобновлять тренерскую карьеру, но в то же время у него никогда не было желания насовсем покинуть футбол и уйти на пенсию.

© ФК «Динамо» (Махачкала)

Во вторник Гаджиеву исполнилось 80 лет.

— Сейчас вы не тренируете — в том смысле, как это было раньше. Не возникает ли периодически желание вернуться на тренерский мостик?

— Нет, возвращаться не надо. Хотя, если сравнивать, сейчас я лучше знаю, что такое игра и подготовка, чем на любом этапе своей прошлой тренерской жизни. Другое дело, что в те годы наверняка энергии было больше. А для тренера энергия важна. С ее помощью он может поднять игроков на уровень их максимальных возможностей. Еще для этого нужны желание, страсть. Думаю, что у меня сейчас все ориентировано на передачу знаний и опыта тем, с кем работаю.

И это проявилось не сейчас, а гораздо раньше. Мне кажется, еще в Перми, когда работал в «Амкаре» с Вадимом Евсеевым, Андреем Карякой и Гораном Алексичем. Уже тогда в принципе старался, чтобы на поле больше работали они, а я с ними в основном общался за его пределами. Естественно, на поле тоже присутствовал, но старался все точки над i расставить до тренировки и игры.

— Честно, спустя годы работы в футболе хотя бы иногда просыпаетесь с мыслью окончательно на пенсию уйти?

— Ни дня не было такого желания. Есть желание по‑прежнему продвигать футбол в Дагестане. Сейчас мы достаточно много сделали для этого: программу развития футбола приняли, подписали соглашение с РФС и Минспортом России. Сейчас у нас в Дагестане футбольный бум, можно сказать. Очень много талантливых ребят. В турнирах школьников участвует огромное количество мальчишек, 250–260 тысяч. Соревнований проводится много… В этом есть и наша заслуга — динамовская, — сказал Гаджиев «Матч ТВ».

Гаджиев начал профессиональную тренерскую карьеру в 1972 году в махачкалинском «Динамо». После входил в тренерский штаб бакинского «Нефтчи», олимпийской и первой сборных СССР, сборной СНГ, молодежной и первой сборных России. С 1999 года был главным тренером «Анжи» (четыре раза), японского «Санфречче Хиросимы», «Крыльев Советов» (дважды), «Сатурна», нижегородской «Волги» и «Амкара». После тренерской карьеры в 2019‑м стал президентом «Махачкалы», с 2021‑го — президент «Динамо».

Вместе с «Крыльями Советов» в 2004 году стал бронзовым призером чемпионата России.