«Забарный задыхается». Французские СМИ раскритиковали игру защитника за «ПСЖ»

Центральный защитник Илья Забарный провёл непростой матч за «Пари Сен-Жермен» против «Бреста» (3:0) в девятом туре Лиги 1 25 октября.

Французские СМИ отметили, что украинскому защитнику тяжело выдерживать плотный график игр, и это сказывается на ошибках на поле.

«Создаётся впечатление, что Забарный задыхается под давлением последних недель. После удаления в матче Лиги чемпионов с «Байером» он снова проявил нервозность — например, допустил момент для Мбупа на 17-й минуте», — пишет Le Parisien.

Footmercato добавляет: «Мбуп с ловкой игрой вывел Забарного из равновесия и едва не забил в самом начале встречи. Ажорк также активно использовал физическую борьбу, на которую украинец не всегда мог ответить. Сейчас Забарный теряет уверенность в игре за «ПСЖ».

После девяти туров команда Луиса Энрике лидирует в чемпионате Франции с 20 очками, опережая «Ланс» на один балл. Следующий матч «ПСЖ» проведёт 29 октября на выезде против «Лорьяна».