Педри и Ямаль отписались от Карвахаля в социальных сетях после Эль-Класико

Футболисты «Барселоны» Педри и Ламин Ямаль прекратили подписку в социальных сетях на защитника мадридского «Реала» Даниэля Карвахаля после матча 10-го тура чемпионата Испании, который завершился победой «королевского» клуба со счётом 2:1.

Капитан «Реала» также отписался от футболистов «Барселоны». Помимо этого 18-летний нападающий «Барселоны» установил на аватарку чёрный фон.

После свистка об окончании встречи между «Реалом» и «Барселоной» на поле произошёл инцидент с участием нескольких игроков, включая защитника Карвахаля и Ямаля.

В составе победителей отличились Мбаппе и Беллингем. В составе каталонцев единственный гол забил Лопес.

1 ноября «Реал» на своём поле примет «Валенсию». Стартовый свисток запланирован на 23:00 по московскому времени. 2 ноября «Барселона» сыграет дома с «Эльче». Начало встречи в 20:30 по московскому времени.