Месси сделал заявление о своем участии в ЧМ

Нападающий сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионель Месси признался, что хотел бы сыграть на чемпионате мира — 2026. Его слова приводит NBC.

«Я хотел бы быть там, помогать национальной сборной. Я буду оценивать свою готовность ежедневно, когда начну предсезонную подготовку в следующем году с «Интер Майами», посмотрю, смогу ли я выложиться на 100%, смогу ли быть полезным команде, а затем приму решение», — заявил он.

Мировое футбольное первенство 2026 года — 23-й чемпионат мира по футболу, финальная часть которого пройдет в июне и июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Финал запланирован на 19 июля. Аргентина — действующий чемпион мира.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

В 2021 году футболист покинул каталонский клуб и перешел во французский «ПСЖ», за который отыграл два сезона. В 2023 году форвард перешел в «Интер Майами» и в октябре 2025 года продлил контракт с командой до 2028 года.