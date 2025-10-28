Гаджиев оценил изменения в РПЛ за последние годы

Чемпионат Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) стал более динамичным за последние годы. Такое мнение ТАСС высказал президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев.

В последние два сезона чемпион России определялся в заключительном, 30-м туре.

"Насколько не была бы жесткой моя критика в адрес нашего чемпионата, я считаю, что он стал лучше, более динамичным, менее безразличным. Таких игр, где просто так дарятся очки, практически нет, - сказал Гаджиев. - Все матчи боевые. Мы возвращаемся к тем словам, которые очень любил повторять Гавриил Дмитриевич Качалин, один из основателей советской тренерской школы. Он говорил: "Наш советский футбол должен вестись в нагнетательном темпе с усиливающимся давлением в конце матча".

28 октября Гаджиеву исполнилось 80 лет.