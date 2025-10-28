Экс-тренер «Факела» и «Ахмата» может вернуться к работе

Бывший главный тренер воронежского «Факела» и грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев в интервью Legalbеt заявил, что в ближайшее время может вернуться к профессиональной деятельности.

Сравнивший в недавнем интервью себя с Хосепом Гвардиолой специалист заявил, что в данный момент проводит переговоры с некоторыми клубами.

«Намерений хватает от клубов, но до переговоров и контрактов путь достаточно большой. А может быть, скоро будет коротким. Один звонок — и ты в клубе. Поэтому все в процессе. Сил полно, идей хватает, поэтому будем работать», — заявил Ташуев.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее Лионель Месси сделал заявление о своем участии в чемпионате мира — 2026.