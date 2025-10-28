Кержаков назвал причину неудач Карпина

Бывший российский футболист Александр Кержаков высказался о главном тренере московского «Динамо» и сборной России Валерии Карпине. После 13 туров Мир РПЛ бело-голубые занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

